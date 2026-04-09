BTSのJIMIN（ジミン、30）が、新たな記録を作った。3月31日に締め切ったグローバルK−POPアイドル人気投票アプリ「KDOL」の3月月間ランキングで1位となった。韓国メディアのスポーツ東亜は9日、「ジミンは、計5億7839万3212個のハートを獲得し、首位を記録するとともに、月間ランキングで通算49度目の1位という記録を樹立した。特に累計得票数は220億5324万1020票を記録し、2位との差は80億票以上に拡大、殿堂入り1位の座を堅く守