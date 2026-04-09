東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 25752.40（-140.62-0.54%） 中国上海総合指数 3966.17（-28.83-0.72%） 台湾加権指数 34861.16（+99.78+0.29%） 韓国総合株価指数 5778.01（-94.33-1.61%） 豪ＡＳＸ２００指数 8973.20（+21.40+0.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76611.13（-951.77-1.23%） ９日のアジア株は総じて下落。米国とイランの今後の停戦の行方を見極めたいとの思惑