カシオ計算機は、G-SHOCKの新モデルとして日本の酒場文化「赤提灯」をデザインモチーフにした「DW-5600AKA」と「DW-6900AKA」を4月10日に発売する。価格はどちらも22,000円。DW-5600AKA／DW-6900AKA両モデルはMade in Japanモデルで、提灯の赤をベースカラーに、ベゼルからバンドに至るまでG-SHOCKの特徴である「耐衝撃」の文字を特徴的なフォントでプリントしたデザインを採用。DW-5600AKADW-6900AKAバックライトや持ち手の色味に