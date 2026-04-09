ボートレース戸田の「にっぽん未来プロジェクト競走in戸田」は9日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、ベスト6が出そろった。江藤敦宏（27＝福岡）は準優勝戦10Rで5コースから巧みに展開を突いて2着を確保。予選初突破からいきなりベスト6入りを決めてみせた。「準優も優出も初です。良かった」と喜びつつ「スリットを過ぎてから伸びていく。レース足も普通か少しいい。（1コーナーは）のぞいていたので（展開を）見やすくて見えて