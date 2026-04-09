将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第1局は4月9日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で2日目の対局が行われ、白熱の終盤戦へと突入している。両者一歩も譲らぬ激しい攻防が続く中、対局は夕食休憩の時間を迎えた。【映像】藤井名人VS糸谷八段 白熱の終盤戦！（生中継中）初手から1筋の歩を突くという糸谷八段の意表を突くオープニングで幕を開けた