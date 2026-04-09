名古屋市の広沢一郎市長は9日、先月末に完成したパロマ瑞穂スタジアムを訪れ、真新しいコンコースや名古屋グランパスの選手用のロッカールームなどを視察しました。スタジアムはアジア大会のメイン会場にも決まっていて、視察後、大会への期待感を改めて示しました。広沢名古屋市長：「アジア大会・アジアパラ大会の熱戦がここで繰り広げられるということで、市民の皆さまには新しくなったこのスタジアムに