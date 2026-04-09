5月31日に石川県羽咋市で本州で初めて国の天然記念物「トキ」が放鳥されます。能登を訪れる人たちに豊かな自然環境をPRしようと、9日、能登空港にトキのグッズやパンフレットなどが並ぶブースが設置されました。能登空港のチェックインカウンターや階段にはラッピングが施され、5月31日のトキの放鳥に向け機運を盛り上げます。また観光案内所にはトキに関するグッズの展示やパンフレットも置かれ、訪れた人たちが手に取っていまし