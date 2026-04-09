手のひら盆栽提供：穴吹エンタープライズ 高松道・津田の松原サービスエリアで、手のひらサイズの「讃岐BON栽」が18日から販売されます。 愛媛・砥部焼を代表する窯元「江泉窯（こうせんがま）」で焼いたうどん鉢を思わせる盆栽鉢に松やオリーブを植えた、小ぶりながらどっしりとした質感のあるミニ盆栽です。各100個限定で、2750円で販売します。 一方、高松市の商品開発会社・トフラップは