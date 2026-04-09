石破茂前首相が4月7日から2日間、韓国を訪問した。「8日、石破前首相は韓国大統領府で李在明（イ・ジェミョン）大統領と、昼食をともにしながら会談し、日米韓の連携の重要性や、東アジアの安全保障などについて意見を交換しました。在任中、李大統領と3回、会談するなど親密な関係を築いてきた石破前首相は『1年という短い任期だったが、外交でもっとも重視したのは日韓関係の発展だった』と語りました」（政治担当記者）李