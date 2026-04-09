2026年シーズンからMLBで本格導入された「ABS（自動ボール・ストライク判定）チャレンジシステム」は、単なる誤審防止の枠を超え、野球という競技の戦術的根幹を揺さぶっている。スプリングトレーニングでの練習運用でも、スタジアム全体が判定に熱狂するなどエンターテイメントとしても野球の形が変わりつつあるこのABSに関して、先日MLB公式サイトは「A comprehensive dive into what we've learned so