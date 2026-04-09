ディズニー作品のグッズが勢ぞろいしたショッピングイベントが、9日から金沢市内の百貨店で始まりました。9日から香林坊大和で始まった「Disney THE MARKET」。ディズニー最大級のショッピング・イベントで、会場にはイベントや金沢会場の限定グッズを含めた約5000点が集められました。今回のテーマは「スター」。ミッキーをはじめディズニー、ピクサーなど幅広いキャラクターの