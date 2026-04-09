「僕も今年で75歳。番組も2017年4月にスタートしたから9年になります。僕が担当してきた番組では3番めに長いんですよ。そんなわけで、ひと区切りです。ただ、ラジオはやめません！」『TERUMI de SUNDAY！』（BAYFM）が最終回を迎えた吉田照美は「卒業」する心境をこう語った。続けて、「伊東四朗・吉田照美 親父熱愛（パッション）」（文化放送）などで、ラジオパーソナリティを続けていくことを明言した。昭和から平成のラジオ