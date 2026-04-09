茨城県坂東市にある資材置き場の近くで火事があり、黒煙が激しく上がっています。【映像】黒煙と炎が激しくあがる現場の様子（実際の様子）消防などによりますと、午後0時15分ごろ、坂東市寺久で「ヤード内の火災」と119番通報がありました。これまでにけが人や逃げ遅れた人の情報は入っていません。現在、ポンプ車など10台以上が出動して消火活動にあたっています。茨城・坂東市周辺では昼前から南風が強まっています。