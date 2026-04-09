ギリシャのキリアコス・ミツォタキス首相が、「15歳未満のSNSへのアクセス禁止」「プラットフォームに対する信頼性の高い年齢確認メカニズムの導入義務」「既存のアカウントの再検証」を定めた法律を2027年1月1日に施行することを明らかにしました。ミツォタキス首相は以前から未成年者をネット依存から守る必要性を主張してきた人物で、EU全体での取り組みでも主導的立場を取っており、ギリシャ政府はEU内で統一システムの導入を