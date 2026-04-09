定年後に再雇用で働き続ける人も多いでしょう。再雇用では以前よりも給与が下がることもありますが、給与が大きく下がったにもかかわらず、「なぜか住民税が高いまま」というケースに戸惑う人も少なくありません。 例えば、定年前は年収600万円、再雇用後は年収300万円程度に減ったにもかかわらず、住民税が定年前よりも上がることもあります。これは計算ミスではなく、住民税の仕組みによるものです。 本記事