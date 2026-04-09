世界4大メジャーで唯一同じコースで行われる「マスターズ」。その舞台となるオーガスタ・ナショナルGCを初取材した記者が、その魅力をお届けする。【写真】まるで映画館？プレスビルディングがすごすぎた◇人生で初めて、オーガスタの会場に足を踏み入れた。これまではテレビ中継で見てきた憧れの舞台。実際に目の前にすると、言葉で表せないほどの美しい景色と、まるで別世界に迷い込んだかのような空気に圧倒された。会場周辺