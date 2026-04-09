サーキット走行に適応するライトウェイトスポーツカー2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026（TAS2026）」において、英国の自動車メーカー「ケータハム・カーズ・リミテッド」が注目を集めました。同社は、1台ずつハンドメイドでライトウェイトスポーツカーを生み出すことで知られています。【画像】超カッコイイ！ これが新車900万円の「軽自動車」です！ 画像で見る（30枚以上）ケー