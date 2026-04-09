タレントの島崎和歌子（53）が9日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。4日に生放送されたTBS「オールスター感謝祭’26春」での“ブチギレ”騒動をイジられる場面があった。「オールスター感謝祭’26春」では名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で、参加希望者を募集したところ、「走りたい」が9人、「走りたくない」が77人という結果になった。これを受けて、MCを務めた島崎は「一番