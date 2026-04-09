いよいよ新茶シーズンの到来です。静岡県内でも有数の茶どころ島田市では9日、もえぎ色に染まった茶畑で早くも露地栽培の新茶の初摘みが行われました。島田市阪本の大塚聡さんの茶園では「さえみどり」のもえぎ色の新芽が8センチほどに成長し、手伝いの農家の主婦およそ40人が慣れた手つきで新芽を摘み取っていきました。「さえみどり」は、さわやかで上品な香りと強い甘みが特徴です。2026年は、遅霜や病害虫の害もなく2025