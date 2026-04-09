県内は8日、朝から気温が上がり穏やかな陽気に包まれています。県内は高気圧に覆われ、各地で午前11時現在、気温が20℃を超えています。長岡市の悠久山公園では、陽気に誘われるように近くの保育園の園児や花見客が訪れていました。公園内にはおよそ2500本のサクラがあります。ソメイヨシノは今が満開です。＜花見客＞「とっても気分がいいです！やっぱり天気がいいとね。この桜に囲まれてね、自分も美しくなったような気がします