メ～テレ（名古屋テレビ） 9日午前、三重県四日市市の東名阪自動車道でトラックなど4台が絡む事故がありました。1人が軽傷とみられています。 消防によりますと午前10時すぎ、三重県四日市市の東名阪道上りで「大型車が事故で大破している」などと119番通報がありました。 警察によりますと現場は、集中工事で車線が減少する手前でトラック3台が追突したところに、後ろから走ってきたトレーラーが接