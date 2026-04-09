お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が8日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）にゲスト出演。最近ハマっていることを明かした。イモトは4月26日が「よい風呂の日」であることから、「お仕事とかでいろんなピリピリすることもありますしね、家庭にいてね、ちょっとピリピリすることもありますけれども、本当にね、息子とお風呂に入るとリラックスできますし。あと個人的には1人で入る銭湯とかも究