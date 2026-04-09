お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が8日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）にゲスト出演。最近ハマっていることを明かした。

イモトは4月26日が「よい風呂の日」であることから、「お仕事とかでいろんなピリピリすることもありますしね、家庭にいてね、ちょっとピリピリすることもありますけれども、本当にね、息子とお風呂に入るとリラックスできますし。あと個人的には1人で入る銭湯とかも究極のリラックスなんですよね」と打ち明けた。

「もう1年ぐらいは銭湯ブームですね」と明言。「なかなか続いておりまして。いつでも行けるようにね、自分の愛車のハイエースにも常に銭湯グッズは常備しております」と声を弾ませた。

最近はインタビューでも最近ハマっていることを聞かれると「（東京・）蒲田エリアの黒湯にハマっています」と答えていると明かし、「そこだけ異常な熱量でしゃべっちゃうから。（相手は）若干引き気味でしゃべっております」と平然と語った。

「本当にね、蒲田エリアの黒湯の自分の中のブームが全然冷めないのよ」とイモト。「だからどんどん新しい情報欲しいし、皆さんからの情報も募集しているっていう」と力を込めた。

この日はスタジオに銭湯の経営者を招いたとし、「この後は、銭湯だけに、1010の質問をぶつけてみたいと思います」と意気込んでいた。