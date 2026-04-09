先月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手が「スマートフォンを見ていた」と供述していることが捜査関係者への取材でわかりました。この事故は、先月20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。この事故