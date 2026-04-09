県議会議員 井上明夫氏 大分県議会議員の井上明夫氏が7日、亡くなりました。 県議会事務局などによりますと、日田市選挙区選出の井上氏は2015年に県議会議員に初当選。自民党に所属し現在3期目でした。 がんで闘病中だったということですが7日、亡くなったということです。69歳でした。 公職選挙法では2人以上の欠員が出た場合に補欠選挙を行うことになっているため今回、選挙は行われないということです。