仁村紗和 仁村紗和が、日本テレビ系４月期日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（４月12日スタート、毎週日曜よる10時30分放送）でヒロインを務める。仁村といえばNHK連続テレビ小説「おちょやん」など多くの作品で存在感を放ち、『真夏のシンデレラ』でフジテレビ“月９”で初のメインキャストに。主演ドラマ「SHUT UP」（テレビ東京）では、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024で最優秀新