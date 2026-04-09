7日、自民党の広報本部長・鈴木貴子衆議院議員（40）が、『居酒屋プライム放談』（BSフジ）に出演。MCの水内茂幸氏（産経新聞編集長）や長野美郷キャスター（39）と居酒屋で酒を酌み交わしながら、今年2月の解散総選挙でも使用された、同党の政治活動用ポスターに隠された“裏話”を披露した。NHK出身で’13年から衆議院議員として活動していた鈴木氏は、‘25年10月の高市政権発足後に広報本部長に抜擢。同番組では、父である同党