今日9日(木)も、日中は広く晴れて花粉が大量に飛ぶでしょう。ピークの時期はそろそろ終わりますが、晴れて気温が上がる日などは花粉が飛びやすくなります。花粉に敏感な方は、しばらく対策を続けると良さそうです。昼頃まで広く晴れ花粉が大量飛散今日9日(木)は、昼頃にかけては多くの所で晴れるでしょう。西から前線が延びるため、夕方以降は西日本を中心に雨雲が広がります。すでにピークが終了している九州も、ヒノキ花粉がや