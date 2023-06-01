早大の元捕手、監督で大昭和製紙では監督として都市対抗野球優勝も果たした野村徹（のむら・とおる）さんが8日午後6時5分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。89歳。大阪府出身。葬儀・告別式は近親者のみで行い、弔電、供花も辞退する意向。後日お別れの会を開く。早大では60年秋季リーグ戦で優勝決定戦の再々試合までもつれた伝説の「早慶6連戦」で捕手として優勝に貢献。大昭和製紙でプレーした後は監督に就任し、都市対