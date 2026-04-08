浦和レッズが2月、「さいたま市立病院との医療体制整備に関する取り組み」を発表した。最初に着手する対象は三菱重工浦和レッズレディースと浦和レッズアカデミー（育成組織）。浦和レッズのメディカル体制は、2023シーズンに国内外を合わせ、クラブ史上最多となる年間60試合もの公式戦を戦ったトップチームを後方から支えてきた。一方で、その体制は長年にわたりスタッフ個人の高いスキルに依存してきた側面がある。今回の再