世の中には漫画家によって数多くの作品が生み出されていますが、決してひとりだけで完成させているのではなく“アシスタント”の協力が欠かせません。それではアシスタントは、どのような作業を担当しているのでしょうか。【漫画】『なぜ君たちは年間200本以上も映画を観るのか！？』（全編を読む）漫画家のハルマキさんが手がける『ハルマキの為になるアシスタント小話』は、ハルマキさんのアシスタント時代の様子が描かれたエッ