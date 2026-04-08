群馬県伊勢崎市は、スマートフォンで防災情報を確認できる「防災アプリ」の運用を開始しました。 「伊勢崎市防災アプリ」は、スマートフォンがインターネットに接続されていないオフラインの状態でも市の総合防災マップを閲覧できるほか、ＧＰＳを活用して現在地や避難場所を確認できる、ＷＥＢ版のハザードマップにも対応しています。また外国人のために、英語・ポルトガル語スペイン語・ベトナム語の