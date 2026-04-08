岩国高校付属中学校と下関西高校付属中学校できょう（8日）開校式と入学式が行われました。このうち、岩国高校付属中の開校式と入学式は高校の入学式と合わせて行われ、高校の新入生202人と中学の新入生60人が拍手で出迎えられました。（平屋隆之副知事）「山口県立岩国高等学校付属中学校の開校を宣言します」岩国高校の敷地内に併設される付属中学校では定員60人に対して195人が志願し志願倍率は3倍を超えました。「岩国高校付属