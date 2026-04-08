「ＤｅＮＡ−中日」（８日、横浜スタジアム）二回に本塁打判定が覆った。無死一塁でＤｅＮＡのヒュンメルが右翼ポール際へ特大の飛球を放った。一旦は本塁打判定でベースを一周したが、審判団が集まって協議。「協議の結果、ファウルとします」とアナウンスした。すると、相川監督がリクエスト。それでも審判団が再びファウルと判定すると、スタンドからは「え〜」とため息が響き、来日１号が“幻”となったヒュンメルも激