俳優の寺本莉緒（24）が、8日発売の『週刊少年マガジン』19号（講談社）に登場。透明感あふれるグラビアを披露している。【写真】ヘルシーな素肌を見せる寺本莉緒『ミスマガジン2018』で“ミスヤングマガジン賞”を受賞し、俳優としてNHK連続テレビ小説『おむすび』に出演して話題となった寺本が、久しぶりに同誌に登場。2nd写真集『RIO』が大好評の寺本が見せる、独り占めしたくなる表情に注目だ。【写真】撮影／三瓶康友ス