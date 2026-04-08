女優の瀬戸朝香が８日に自身のＳＮＳを更新。動画で着用コーデを紹介した。瀬戸はインスタグラムに「ルーズニットってイイよねブルーグリーンお気に入り最近ハマっているＭＣＭのバッグチャームも可愛い」とつづると、ブルーグリーンのニットに白のロングスカートを合わせピンクのバッグを持った姿のコーデを動画で紹介した。この投稿には「ナチュラルで素敵」「ピンクのバッグかわいい」「美しすぎます」「ただただカ