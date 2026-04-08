伊方原発3号機（愛媛・伊方町） 四国電力は7日、伊方原子力発電所（愛媛・伊方町）が面する海域の幅約２キロ、長さ10キロの範囲について、地質データを収集する調査を4月中旬から実施すると発表しました。 伊方発電所の沖合６～８kmのところを「中央構造線断層帯」が通過しています。断層帯の活動時期などのデータを拡充し、地震が発生する確率を考慮して発電所の敷地でどの程度の揺れがどの程度の確率で