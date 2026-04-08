きょう（８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２８７８円高の５万６３０８円と大幅高で４日続伸。目の覚めるような急騰劇であった。停戦交渉期限が引き延ばされる可能性はむしろ高いと見られていたが、実際にトランプ米大統領がイランへの大規模な軍事攻撃を２週間延期すると表明すると、東京市場は絵に描いたようにリスクオン一色に染まった。あまりにベタ過ぎるＴＡＣＯだが、これにも筋書きがあった。時系列で起