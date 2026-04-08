中国の王毅外相【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は8日、同国外務省の招請に応じ、中国の王毅外相が9、10両日に北朝鮮を訪問すると報じた。中国側も発表した。中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は昨年9月に会談し、戦略的協力を強化する方針で一致。王氏は具体的な連携策を話し合うとみられる。中国高官の訪朝は李強首相が昨年10月、北朝鮮の朝鮮労働党創建80年の記念行事に出席して以来となる。今年3月に