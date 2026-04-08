アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/08営業日時点＝ 上海銅 0.61％ 大連とうもろこし 0.08％ 上海異形鉄筋 -0.35％ 上海ゴム -0.73％ 大連ポリエチレン -4.34％ 上海重油 -8.35％ ＊数値は前日比％