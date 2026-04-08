■2つのビジュアルが公開 池田模範堂の虫さされシリーズ・ムヒ公式SNSにて、Number_i平野紫耀の新ビジュアルが公開された。 【写真】金髪碧眼の平野紫耀＆青い空と海を背に白シャツでほほ笑む平野紫耀①～② “ムヒアルファEX”のビジュアルでは、金髪に青い目の平野紫耀が青いナイロンジャケットを羽織ったアウトドアルックで、森林のような場所を駆けるビジュアルが公開。 ファンからは「精悍でか