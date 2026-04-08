キレイ好きとされている理由3選 1.グルーミングが好きだから 猫がキレイ好きと言われる代表的な行動がグルーミングです。猫は1日のうちに約2～5時間ほどグルーミングするといわれており、その姿を見て「またお手入れしている」と感じることから、キレイ好きというイメージが定着しています。 ただし、猫が毛づくろいをする理由は「キレイ好き」の一言では片づけられません。たとえ