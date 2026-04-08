独特な丸型形状のサングラスに濃いひげ。航空機内で座る姿の写真を自身のXに投稿するとファンから《ジャンレノさんみたい》と好意的な反応があったものの《見た目 暗器と素手で仕事する人やん》という絶妙なツッコみをされてしまったのが、遅咲き俳優として知られる名バイプレーヤーの河内大和だ。「河内さんは新潟大学に入学すると、演劇研究部に入部しました。そこで『演じること』に目覚め大学を中退。舞台を中心に活動をして