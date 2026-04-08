ブルージェイズ戦、牽制した捕手の手が左腕に…米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席では一塁牽制した捕手の手が腕に当たり顔をしかめる場面もあった。試合後デーブ・ロバーツ監督は今後への影響はないと話した。米記者が報じている。問題のシーンは5回無死一塁の場面。捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制