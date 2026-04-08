「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」との違いや作用、それぞれをどのくらい取ったらいいのかといった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。実はいま、食物繊維の摂り方に「新常識」が生まれています。最新の研究や国際的な指標では、2つの種類を厳密に区別することよりも、「いかに多様な食材から、まるごと摂るか」が重要視されるようになっているのです。特に「結局、何を食べれば体にいいの？」と迷っている方へ、今