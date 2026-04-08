4人組ロックバンド・Faulieu.（フォリュー）からメジャー1stアルバム『MiX』（4月8日発売）が届けられた。2023年に結成以来、精力的にライブ活動を展開し、バラエティに富んだ楽曲と4人のハイレベルな演奏によって注目を集めてきた。昨年は「SUMMER SONIC 2025」「イナズマロック フェス 2025」といった大型フェスにも出演するなど、確実にスケールアップを続けてきた。【写真】メンバーソロカット＆笑顔輝くライブカット集4月