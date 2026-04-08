3月24日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの武内夏暉投手にインタビューした模様を放送した。昨シーズンの振り返りとキャンプの目標を訊いた。 ――ここまでのキャンプの手応えはいかがですか？武内「3クールを終えて非常に体が張っていますが、ここまで順調にピッチングもチームプレーもできていて順調です」 ――春のキャンプで特にレベルアップしよう