NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月9日放送の第9話では、りん（見上愛）が叔父・信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へにたどり着くが……。 参考：『風、薫る』はなぜ主人公を2人にしたのか視聴者も巻き込まれる明治の変革期 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）と出会った第8話。