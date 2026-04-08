首位通過をかけて、グループステージ最終節で対戦する。タイで開催されているU-20女子アジアカップで、２節を終えたB組で首位に立つのは北朝鮮。ヨルダンに８−０、ウズベキスタンに６−０と盤石の戦いぶり。２位は韓国で、ウズベキスタンに２−０、ヨルダンに２−１と同じく連勝を飾り、勝点６で並ぶも、得失点差は「11」と大きく差をつけられている。両者は現地４月８日に相まみえる。この一戦を前に、韓国メディア『マニ