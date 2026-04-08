U-20北朝鮮女子の「圧倒的な実力」。世界制覇の経験者ずらり。“１勝６敗”南北対決に韓国指揮官は「本当に厳しい試合になる」【U-20女子アジア杯】

U-20北朝鮮女子の「圧倒的な実力」。世界制覇の経験者ずらり。“１勝６敗”南北対決に韓国指揮官は「本当に厳しい試合になる」【U-20女子アジア杯】