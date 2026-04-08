U-20北朝鮮女子の「圧倒的な実力」。世界制覇の経験者ずらり。“１勝６敗”南北対決に韓国指揮官は「本当に厳しい試合になる」【U-20女子アジア杯】
首位通過をかけて、グループステージ最終節で対戦する。
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、２節を終えたB組で首位に立つのは北朝鮮。ヨルダンに８−０、ウズベキスタンに６−０と盤石の戦いぶり。２位は韓国で、ウズベキスタンに２−０、ヨルダンに２−１と同じく連勝を飾り、勝点６で並ぶも、得失点差は「11」と大きく差をつけられている。
両者は現地４月８日に相まみえる。この一戦を前に、韓国メディア『マニアタイムズ』は「U-20韓国女子代表、U-17W杯優勝メンバーを擁する北朝鮮とグループ首位をかけて激突」と題した記事で、北朝鮮を次のように評価している。
「今回の北朝鮮代表は、2024年のU-17アジアカップとU-17女子ワールドカップを制覇したメンバーが主軸を成している。ワールドカップでゴールデンボールを受賞したミッドフィルダーのジョン・イルチョンをはじめ、パク・チュギョン、リ・グキャン、チョン・ボギョンらが出場している。今大会ではヨルダン戦でシュート数44−０、ウズベキスタン戦で38−１を記録するなど、圧倒的な実力を見せつけている」
過去の対戦成績にも言及。「U-20女子の南北対決で、韓国の通算成績は１勝６敗と劣勢だ。2024年の準決勝では０−３で完敗を喫した」。
今回は勝利を掴めるか。記事によれば、パク・ユンジョン監督は「本当に厳しい試合になるだろう」と警戒しつつ、「常に自信に満ちている。フィニッシュを改善し、カウンターへの備えに集中したい」と意気込む。
優勝候補の筆頭を相手に、全力で戦う。見応えのある激戦になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、２節を終えたB組で首位に立つのは北朝鮮。ヨルダンに８−０、ウズベキスタンに６−０と盤石の戦いぶり。２位は韓国で、ウズベキスタンに２−０、ヨルダンに２−１と同じく連勝を飾り、勝点６で並ぶも、得失点差は「11」と大きく差をつけられている。
両者は現地４月８日に相まみえる。この一戦を前に、韓国メディア『マニアタイムズ』は「U-20韓国女子代表、U-17W杯優勝メンバーを擁する北朝鮮とグループ首位をかけて激突」と題した記事で、北朝鮮を次のように評価している。
過去の対戦成績にも言及。「U-20女子の南北対決で、韓国の通算成績は１勝６敗と劣勢だ。2024年の準決勝では０−３で完敗を喫した」。
今回は勝利を掴めるか。記事によれば、パク・ユンジョン監督は「本当に厳しい試合になるだろう」と警戒しつつ、「常に自信に満ちている。フィニッシュを改善し、カウンターへの備えに集中したい」と意気込む。
優勝候補の筆頭を相手に、全力で戦う。見応えのある激戦になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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